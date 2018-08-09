Купил дом и оплатил счета на 9 миллионов: Брэд Питт ответил на обвинения Анджелины Джоли в неуплате алиментов

Брэд Питт открыл "ответный огонь" на обвинения Джоли в отказе платить пособия на детей: он купил ей дом за $8 млн, оплатил счета на 1,3 млн.

Голливудский актер Брэд Питт в ответ на обвинения со стороны своей супруги Анджелины Джоли в отказе выплачивать пособия на содержание их общих детей заявил, что выплатил уже более 9 миллионов долларов.

Как сообщили адвокаты Питта, он уже выплатил значительные суммы - внес за Джоли 8 миллионов долларов на покупку дома, в котором она сейчас живет, а также оплатил счета Джоли и их шестерых совместных детей на общую сумму в 1,3 миллиона долларов. Все эти деньги вносились в период с 2016 года, когда Питт и Джоли уже расстались, отмечает CNN.

Кроме того, адвокаты актера обвинили сторону Джоли в умелом манипулировании освещением этого бракоразводного процесса в прессе. В ответ на это адвокаты Джоли обвинили юристов Питта в "наглой попытке" скрыть истину и отвлечь внимание от факта, что актер не исполняет свои обязанности по обеспечению детей, передает newsru.

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Накануне сообщалось, что адвокаты актрисы обратились в суд с заявлением, в котором обвинили Питта в том, что с момента их расставания он не заплатил ей "никакой значительной суммы" на содержание детей. Адвокат Джоли Саманта Блей Деджин заявила, что "за минувшие 1,5 года он нерегулярно выполнял неформальную договоренность о расходах".

В связи с этим Джоли намерена получить ордер суда на обеспечение ухода за детьми, отметив, что у ее супруга "есть установленная законом обязанность платить пособие на детей".

"Учитывая, что неофициальные договоренности между супругами об оплате расходов на детей регулярно не выполнялись Брэдом Питтом на протяжении полутора лет, Анджелина Джоли намерена подать RFO (запрос о постановлении суда) на выдачу официального ордера на выплату пособия на детей, который имеет обратную силу", - указывается в документе. То есть Джоли хочет получить с Питта все деньги, которые он не выплачивал за прошедшие полтора года.

Напомним, у Джоли и Питта шесть совместных детей, пятеро из которых несовершеннолетние: Пакс Тьен (усыновлен из приюта на юге Вьетнама), Захара Марли (удочерена в июле 2005 года в Эфиопии), Шайла Нувель (первый биологический ребенок Джоли и Питта, родилась 27 мая 2006 года), Нокс Леон и Вивьен Маршелин (родились 12 июля 2008 года), а также 17-летний Мэддокс Шиван (усыновлен Анджелиной еще до романа с Бредом - в марте 2002 года в Камбодже).

Анджелина Джоли подала документы на развод еще в конце сентября 2016 года, объяснив свое решение "непримиримыми разногласиями между супругами". Также актриса требует единоличной опеки над детьми.

Накануне стало известно, что адвокаты Джоли подали в суд документы с требованием к противоположной стороне подготовить окончательное постановление о разводе до конца 2018 года.