В сети показали новый трейлер фильма "Щелкунчик" с Кирой Найтли (видео)
Студия Disney опубликовала новый трейлер фильма "Щелкунчик и четыре королевства", который отойдет от сюжета сказки Гофмана и классического балета Чайковского и расскажет историю о девушке Кларе.
Героиня окажется фильма в волшебном мире, где бросит вызов самому страшному злодею всех королевств.
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Главная роль в новом "Щелкунчике" досталась 17-летней Маккензи Фой, более известной по фильмам "Сумерки. Сага. Рассвет" и "Интерстеллар".
Помогать ее героине справляться с трудностями будут Фея Драже в исполнении Киры Найтли и Дроссельмейер, которого сыграет Морган Фримен. А вот за преграды на пути девушки будет отвечать Хелен Миррен, которой досталась роль главного антагониста.
Первый трейлер киноленты вышел в декабре прошлого года.
Премьера картины состоится в начале ноября 2018 года.