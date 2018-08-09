Снижение дипконтактов и запрет "Аэрофлота": США вводят новые санкции против России

Новый пакет ограничительных мер в отношении России вступит в силу накануне Дня Независимости Украины.

22-го августа вступят в силу санкции США против России за использование ею химического оружия против собственных граждан.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Хизер Науерт, передает "Голос Америки".

"После использования нервно-паралитического вещества "Новичок" при попытке убийства гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль, США 6-го августа 2018-го года решили, согласно Закону об уничтожении химического и бактериологического оружия от 1991-го года, что правительство Российской Федерации использовало химическое или биологическое оружие, нарушив международное законодательство, или использовав смертельное биологическое или химическое оружие против собственных граждан", - говорится в заявлении.

Отмечается, что санкции вступят в силу в момент публикации в Федеральном реестре США (официальное издание федерального правительства, в котором публикуются официальные документы и решения - прим. ГА) ориентировочно 22-го августа.

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Американский канал NBC привел подробности запланированных санкций. Ожидается, что они сильно ударят по России.

Канал отмечает, что санкции будут введены в два этапа.

На первом этапе заработают ограничения относительно экспорта в Россию и финансовых операций. Влияние этих санкций может быть ограниченным, потому что они пересекаются с другими санкционными мерами в отношении России, которые уже действуют.

"Наибольшее влияние первого эшелона санкций ожидается от ограничений на экспорт некоторых чувствительных товаров сферы национальной безопасности. В прошлом в этот перечень входили электронные устройства и компоненты, а также приборы для тестирования и наладки авиационного оборудования. До введения санкций экспорт таких технологий рассматривался отдельно в каждом случае", - отмечает NBC.

Санкции второго эшелона станут чрезвычайно болезненными для Москвы, считают в NBC. Они должны заработать за три месяца после введения первого звена, если Россия не предоставит надежных заверений", что не будет использовать химическое оружие в будущем и не допустит инспекторов ООН на объекты.

"На этом этапе США могут снизить уровень дипломатических отношений с Россией, лишить "Аэрофлот" возможности осуществлять рейсы в США, отменить значительную часть экспорта и импорта между странами", - отмечают в американском СМИ.