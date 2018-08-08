Вокруг развода самой красивой пары Голливуда разгорелся новый скандал (видео)
20:52, 08 августа 2018Мир
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Брэд Питт обвинения Джоли отвергает.
Джоли обвиняет Брэда Питта в неуплате алиментов
Анджелина Джоли обвиняет Брэда Питта в неуплате алиментов.
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По словам актрисы, с момента их разрыва, а это было почти два года назад, он не дает на содержание их шестерых детей существенных сумм. Об этом говорится в сюжете ТСН.
О каких средствах идет речь, адвокаты супруги не уточняют. Брэд Питт все обвинения отвергает, мол, давал Джоли "миллионы и даже больше, чем договаривались".
Напомним, ранее сообщалось о том, что Джоли может потерять свои права из-за того, что всячески препятствует общению детей с отцом. Напомним, у Питта и Джоли шестеро детей: 16-летний Мэддокс, 13-летняя Захара, 14-летний Пакс, 11-летняя Шайло и 9-летние близнецы Нокс и Вивьен.
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