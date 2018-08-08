Звезда фильмов "Такси" может ослепнуть после драки в московском баре

После драки актер перенес сложную операцию по замене хрусталика глаза.

После драки в московском баре актёр Сами Насери может потерять зрение. Дело в том, что еще пару месяцев назад у актера диагностировали перелом орбиты глаза, и во время драки ему повредили больной глаз.

Читайте такжеНазвана причина драки с участием звезды фильма "Такси" в Москве

Как сообщается в Telegram-канале Mash, вчера актеру сделали сложную операцию по замене хрусталика глаза, которая длилась 10 часов.

"Страшно, что хрусталик может не прижиться. Тогда Сами ослепнет на один глаз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо проблем со здоровьём у актера сорвался хороший контракт на съёмку фильма.

Как сообщал УНИАН, известного французского актера, звезду фильма "Такси" Сами Насери, который проживает в Москве, избили в столичном баре.

Сообщалось, что актер отдыхал в компании примерно из десяти человек, которая вела себя неадекватно и отказывалась платить за счет.