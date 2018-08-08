"Вел себя неадекватно": подробности избиения звезды "Такси" в Москве

Как рассказал парень, компания, в которой находился Насери, отказывалась платить за счет, а после драки не захотела проходить медобследование.

Французский актер Сами Насери, которого накануне жестко избили в одном из баров Москвы, отдыхал в компании примерно из десяти человек, которая вела себя неадекватно.

Об этом рассказал парень, что ввязался в драку с Насери. Соответствующая запись разговора была обнародована в Telegram-канале Mash.

"Кратко: француз вел себя как быдло. Судя по фотографии Олега, Сами еще легко отделался", - прокомментировал Mash.

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Как рассказал парень, компания, в которой находился Насери, отказывалась платить за счет, а после драки не захотела проходить медобследование. Он добавил, что поскольку его компания часто ходит в данное заведение, то "было бы некрасиво не заступиться за сотрудников". По словам очевидца, более вызывающе вел себя брат актера.

"Они отказывались оплачивать счет. Их было где-то 10, а нас двое... Есть подозрения, что они даже не от алкогольного опьянения в таком состоянии были", - рассказал молодой человек.

Ранее сообщалось, что известного французского актера, звезду фильма "Такси" Сами Насери, который проживает в Москве, избили в столичном баре.