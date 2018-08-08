В Лос-Анджелесе прооперировали актера из сериала "Друзья"
10:03, 08 августа 2018Мир
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"Чендлер" обратился к хирургам, чтобы устранить проблему в желудочно-кишечном тракте.
48-летний Мэттью Перри восстанавливается после операции / Кадр из сериала "Друзья"
Актер Мэттью Перри, прославившийся ролью Чендлера Бинга в сериале "Друзья", перенес операцию в госпитале в Лос-Анджелесе. Хирурги устранили у него перфорацию желудочно-кишечного тракта.
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Об этом сообщил People представитель Перри. 48-летний актер выразил благодарность за беспокойство о нем и попросил не вторгаться в его личную жизнь, пока он восстанавливается.
Как сообщал УНИАН, ранее "Игра престолов" получила больше всех номинаций на "Эмми", но HBO впервые за 18 лет утратил лидерство.
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