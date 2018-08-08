В Лос-Анджелесе прооперировали актера из сериала "Друзья"

"Чендлер" обратился к хирургам, чтобы устранить проблему в желудочно-кишечном тракте.

Актер Мэттью Перри, прославившийся ролью Чендлера Бинга в сериале "Друзья", перенес операцию в госпитале в Лос-Анджелесе. Хирурги устранили у него перфорацию желудочно-кишечного тракта.

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Об этом сообщил People представитель Перри. 48-летний актер выразил благодарность за беспокойство о нем и попросил не вторгаться в его личную жизнь, пока он восстанавливается.

Как сообщал УНИАН, ранее "Игра престолов" получила больше всех номинаций на "Эмми", но HBO впервые за 18 лет утратил лидерство.