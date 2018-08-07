Снова будоражит воображение: Ким Кардашьян поделилась в сети пикантными кадрами (фото)

14:46, 07 августа 2018
Мир
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Кардашьян поделилась в сети новыми фото /Instagram

Светская львица Ким Кардашян, которая недавно в мини-бикини принимала солнечные ванны, поделилась на своей странице в Instagram новым пикантным фото.

Красавица соблазнительно позировала в нижнем белье, кроссовках и с макияжем на кровати. 

Уже совсем скоро знаменитость порадует своих фанатов интересными откровенными фото из новой фотосессии.

Like butter. #Butter350’s #yeezy

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

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Теги: #Ким Кардашьян