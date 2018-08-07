Снова будоражит воображение: Ким Кардашьян поделилась в сети пикантными кадрами (фото)

Звезда снова будоражит воображение своих поклонников пикантными кадрами.

Светская львица Ким Кардашян, которая недавно в мини-бикини принимала солнечные ванны, поделилась на своей странице в Instagram новым пикантным фото.

Красавица соблазнительно позировала в нижнем белье, кроссовках и с макияжем на кровати.

Уже совсем скоро знаменитость порадует своих фанатов интересными откровенными фото из новой фотосессии.