Снова будоражит воображение: Ким Кардашьян поделилась в сети пикантными кадрами (фото)
14:46, 07 августа 2018Мир
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Звезда снова будоражит воображение своих поклонников пикантными кадрами.
Кардашьян поделилась в сети новыми фото /Instagram
Светская львица Ким Кардашян, которая недавно в мини-бикини принимала солнечные ванны, поделилась на своей странице в Instagram новым пикантным фото.
Красавица соблазнительно позировала в нижнем белье, кроссовках и с макияжем на кровати.
Уже совсем скоро знаменитость порадует своих фанатов интересными откровенными фото из новой фотосессии.
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