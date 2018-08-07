"Мать проговорилась": 29-летнюю любовницу Петросяна заподозрили в беременности

В родном городе Татьяны Брухуновой все в шоке от новостей о ее романе с Петросяном.

Соседи подозревают, что 29-летняя помощница Евгения Петросяна, с которым разводится Елена Степаненко, беременна от сатирика.

В Туле, где выросла Татьяна Брухунова, все в шоке от новостей о ее романе с Петросяном. И не только из-за разницы в возрасте в 43 года. По слухам, Татьяна ждет ребенка от артиста, передает "КП".

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"Соседи говорят, что Таня беременна. Вроде бы ее мать кому-то проговорилась, мол, не знает, как к такой ситуации относиться", - рассказал журналистам житель дома, где выросла Брухунова.

По словам собеседников СМИ, воспитывали разлучницу мать и бабушка. Семья никогда не жила богато, а сейчас Брухунова начала помогать родным материально. В родной город девушка приезжает часто.

Как сообщал УНИАН, 3 августа ряд российских СМИ сообщили о намерении Елены Степаненко и Евгения Петросяна развестись после 33 лет совместной жизни.

Также сообщалось, что причиной развода, вероятно, стала молодая любовница Петросяна.