Bloomberg: Украина заставила цены на пшеницу расти, а рынки нервничать

Рынки уже начали реагировать на намерение Киева ограничить экспорт зерна в текущем году на фоне засушливого лета.

Цены на пшеницу подскочили до рекордной отметки за три года после того, как Украина посеяла смятение на рынках неоднозначными заявлениями о возможном ограничении экспорта в этом году.

Как пишет Bloomberg, являясь пятым в мире крупнейшим продавцом зерна, Украина сначала заявила о планах ограничить поставки пшеницы после того, как засуха уничтожила европейские урожаи. Немного погодя, Киев уточнил свою позицию, пояснив, что не обдумывает «жесткие ограничения» и готов обсудить объемы будущих поставок с трейдерами.

На фоне этих сообщений фьючерсы подорожали на 6,2% в Чикаго и на 5,3% в Париже. Цены потом отскочили. Но по итогам дня на Чикагской бирже их подорожание составило 0,6%.

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Министерство аграрной политики Украины планирует подписать меморандум с трейдерами, чтобы установить экспортные ограничения на 2018-2019 годы. Скорее всего, украинское правительство будет действовать неформально. Оно будет давить на продавцов зерна, чтобы они продавали только конкретные объемы. А формального документа не будет. Впрочем, результат будет один и тот же.

Bloomberg пишет, что поведение Украины напоминает 2010-2011 год, когда она вводила ограничения на экспорт пшеницы. Это же сделала и Россия после того, как засуха и наводнения уничтожили урожай. Из-за плохих погодных условий мировые цены на зерно подскочили. Меньшие объемы урожая у ключевых поставщиков в этом году могут привести к тому, что украинское зерно станет более привлекательным, считают в Киеве.

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Чрезвычайная жара и засуха сильно уменьшили производство в Евросоюзе, где урожай будет самым скромным за десятилетие. А в России производство зерна падает впервые за шесть лет.

«Мы уже видели такое поведение Украины. Рынок может впасть в панику, испугавшись, что Россия сделает то же самое», - сказал эксперт INTL FCStone Inc. Мэтт Аммерманн перед тем, как в Киеве уточнили свою позицию.