Саудовская Аравия высылает посла Канады

Канада потребовала у Саудовской Аравии освободить задержанных гражданских активистов, а в ответ Эр-Рияд высылает канадского посла и замораживает все совместные инвестиционные проекты.

Саудовская Аравия дала послу Канады сутки для того, чтобы он покинул пределы страны.

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Об этом сообщило государственное информационное агентство страны, передает "Немецкая волна". Одновременно саудовский посол был отозван из Канады.

Причиной дипломатического кризиса между двумя странами стала критика ситуации с правами человека в Саудовской Аравии со стороны Оттавы. В частности, канадский МИД выразил озабоченность задержаниями гражданских активистов и борцов за права женщин в Саудовской Аравии - Оттава потребовала их немедленного освобождения.

Среди задержанных активистов находится сестра находящегося в тюрьме саудовского блогера-активиста Раифа Бадави, который в 2015 году был удостоен премии "За свободу слова" на международном конкурсе The Bobs - Best of Online Activism. Его супруга живет в Канаде и недавно приняла канадское гражданство.

Помимо высылки посла, Саудовская Аравия объявила о заморозке всех инвестиционных и финансовых проектов между двумя странами. "Канада должна понять, что она не может претендовать на то, чтобы быть более обеспокоенной судьбой наших граждан, чем мы сами", - говорится в заявлении Эр-Рияда.