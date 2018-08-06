Джессика Лэнг вернется в «Американскую историю ужасов» - подробности 8 сезона

Восьмой сезон сериала, получивший подзаголовок «Апокалипсис», стартует 12 сентября. Это будет кроссовер «Шабаша» и «Дома-убийцы».

Телеканал FX продлил сериал «Американская история ужасов» на десятый сезон. Об этом было официально объявлено 3 августа 2018 года. Ни дата выхода, ни подробности будущей истории пока не известны.

В сентябре состоится премьера восьмого сезона, передает The Hollywood Reporter.

Читайте такжеЗвезда "Американской истории ужасов" прокомментировала свой лесбийский роман с 75-летней актрисой

В тот же день продюсер проекта Райан Мерфи объявил, что в восьмом сезоне зрители снова встретятся с актрисой Джессикой Лэнг. Она уже снималась в 1-4 сезонах «Американской истории ужасов» и вернется к роли Констанс Лэнгдон в новом сезоне . По словам Мерфи, он пригласил в восьмой сезон всех, снимавшихся там «ведьм», и будет рад их видеть. Сара Полсон также подтвердила свое участие.

Восьмой сезон сериала, получивший подзаголовок «Апокалипсис», стартует 12 сентября. Это будет кроссовер «Шабаша» и «Дома-убийцы». Роли исполнят Сара Полсон, Кэти Бэйтс, Эван Питерс, Джессика Лэнг, Эмма Робертс, Адина Портер, Джоан Коллинз, Шайенн Джексон, Билли Лурд, Лесли Гроссмен и Билли Айкнер.

Сюжет десятого сезона пока не придуман. Что касается девятой главы, то её премьеру следует ожидать в следующем году.