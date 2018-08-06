"Продолжу бороться": известная певица впервые прокомментировала скандальную госпитализацию из-за наркотиков
Американская певица Деми Ловато впервые решила прокомментировать свою госпитализацию. После передозировки наркотиками звезда призналась, что имеет зависимость.
Деми Ловато оправляется после страшной госпитализации: певица чуть не умерла от передозировки неизвестными наркотиками. Сейчас жизни артистки ничего не угрожает, однако инцидент заставил ее задуматься над своим образом жизни, пишет 24tv.ua.
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В своем обращении к людям Деми Ловато поблагодарила Бога и поклонников, которые поддерживали ее в трудный момент.
"Я хочу поблагодарить Бога за то, что со мной все в порядке. Спасибо моим поклонникам, которым я всегда благодарна за их любовь и поддержку. Ваши позитивные мысли, слова и молитвы помогли мне в это сложное время. Спасибо моей семье, команде и персоналу госпиталя, которые были со мной все это время. Без них сейчас не было бы ни меня, ни этого письма" – трогательно написала Деми Ловато.
Как сообщал УНИАН, 25 июля певица Деми Ловато попала в больницу из-за передозировки наркотиками. По информации инсайдеров, жизнь звезды спас антидот, который медики ввели сразу после госпитализации. Первую медицинскую помощь Деми Ловато предоставил ее личный телохранитель, который нашел певицу без сознания. Во время лечения артистка имела осложнения, типичные для передозировки: она страдала от высокой температуры и тошноты.