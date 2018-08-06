"Продолжу бороться": известная певица впервые прокомментировала скандальную госпитализацию из-за наркотиков

В своем обращении к людям Деми Ловато поблагодарила Бога и поклонников, которые поддерживали ее в трудный момент.

Американская певица Деми Ловато впервые решила прокомментировать свою госпитализацию. После передозировки наркотиками звезда призналась, что имеет зависимость.

Деми Ловато оправляется после страшной госпитализации: певица чуть не умерла от передозировки неизвестными наркотиками. Сейчас жизни артистки ничего не угрожает, однако инцидент заставил ее задуматься над своим образом жизни, пишет 24tv.ua.

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В своем обращении к людям Деми Ловато поблагодарила Бога и поклонников, которые поддерживали ее в трудный момент.

"Я хочу поблагодарить Бога за то, что со мной все в порядке. Спасибо моим поклонникам, которым я всегда благодарна за их любовь и поддержку. Ваши позитивные мысли, слова и молитвы помогли мне в это сложное время. Спасибо моей семье, команде и персоналу госпиталя, которые были со мной все это время. Без них сейчас не было бы ни меня, ни этого письма" – трогательно написала Деми Ловато.