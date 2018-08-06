На 93-м году жизни умерла известная голливудская актриса

08:23, 06 августа 2018
Мир
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Шарлота Рэй умерла в кругу семьи / скриншот

Как отмечается, 92-летняя Рэй умерла в своем доме в Лос-Анджелесе, при этом рядом с ней находились члены ее семьи. Причина смерти не уточняется.

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Карьера Рэй продолжалась 40 лет, за которые она снялась в примерно в 90 телесериалах и фильмах. Актриса наиболее известна по роли Эдны Гарретт ситкомах «Разные линии» и его спин-оффе «Факты из жизни».

За исполнение этой роли она выдвигалась на получение премии «Эмми».

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Теги: #актриса#голливудские фильмы