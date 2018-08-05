Генпрокуратура Швейцарии открыла дело, касающееся авиакатастрофе в Альпах
20:44, 05 августа 2018Мир
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Согласно информации, версия столкновения самолета с другим летательным аппаратом исключается.
Иллюстрация / Kantonspolizei Graubunden/Handout via REUTERS
Генеральная прокуратура Швейцарии возбудила дело в связи с гибелью 20 человек в результате аварии ретро-самолета Junkers Ju 52.
Об этом говорится в сообщении полиции кантона Граубюнден.
В соответствии с информацией, расследование причин и обстоятельств катастрофы прокуратура будет вести совместно с полицией. Также подключится специальная служба, которая расследует все транспортные происшествия.
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Известно, что власти исключают версию столкновения самолета с другим летательным аппаратом. Также рассматривается версия о взрыве на борту самолета.
Как сообщал УНИАН, 20 пассажиров небольшого самолета Junkers Ju 52 погибли в швейцарских Альпах в результате авиакатастрофы.
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