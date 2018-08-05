В Швейцарских Альпах разбился самолет, СМИ сообщают о десятках погибших

На самолете могли находиться до 20 человек, выживших в крушении нет.

До 20 человек могли стать жертвами крушения поршневого пассажирского самолета JU-52 в Швейцарских Альпах.

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Как сообщает Reuters, катастрофа произошла в кантоне Граубю́нден (Graubuenden).

Местные СМИ и порталы, посвященные авиационной тематике, сообщают, что на борту самолета могли находиться 17 пассажиров, а также два пилота и бортпроводник. Выживших в крушении нет.

Факт крушения подтвердила полиция. Согласно информации авиационных порталов, самолет, принадлежавший компании JU-Air, вылетел из Локарно, недалеко от южной границы Швейцарии, и направлялся на авиабазу в Дюбендорфе, Цюрих.

Компания JU-Air была основана в 1982 году. Она предлагает туристические, чартерные и приключенческие полеты на немецких самолетах Junkers Ju-52 времен первой половины ХХ века.

Ранее сообщалось, что напуганных пассажиров самолета компании Ryanair в Барселоне эвакуировали с борта после возгорания в его салоне мобильного телефона.