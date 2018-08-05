Трамп: Китай впервые плохо справляется с США

Он также отметил, что пошлины показали хорошее влияние на американскую металлургическую промышленность.

Американский президент Дональд Трамп в своем твиттере опубликовал серию сообщений, в которых выразил удовлетворение от того, какой эффект имеют новые ввозные пошлины на импортные товары.

«Тарифы работают намного лучше, чем кто-либо ждал. Рынок Китая упал на 27% за последние 4 месяца, и они ведут с нами переговоры. Наш рынок сильнее, чем когда-либо, и будет эффектно расти после того, как эти ужасные торговые сделки будут успешно пересмотрены. Америка в первую очередь!» — написал Трамп.

Он также отметил, что пошлины показали хорошее влияние на американскую металлургическую промышленность.

«Китай, который впервые плохо с нами справляется, тратить состояние на рекламу и пиар, пытаясь убедить и запугать наших политиков, чтобы они вступили со мной в борьбе по поводу пошлин — потому что они по-настоящему наносят вред их экономике. Аналогично другим странам. Мы побеждаем, мы должны быть сильными!», — заявил он.

Ранее Bloomberg сообщал, что Трамп продолжит давить на Китай из-за «слабой экономики».