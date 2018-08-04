Меган Маркл празднует свое 37-летие

Сегодня жена принца Гарри впервые празднует день рождения в королевской семье.

Сегодня, 4 августа, жена принца Гарри Меган, празднует свое 37-летие.

Это впервые, когда бывшая актриса, известна ролью Рейчл Зейн в сериале "Форс-мажоры" отпразднует свой день рождения как член королевской семьи, об этом пишет ТСН.uа.

В честь 37 годовщины герцогини Сассекской расскажем интересные и малоизвестные факты о жене принца Гарри.

Интересно, что у Меган Маркл есть второе имя, которое совпадает с именем ее экранной героини Рэйчел. То есть Рейчел Меган Маркл.

Родилась герцогиня Сассекская в межрассовой семье. Мама Дория Регланд, которая была единственной близкй родственницей на свадьбе дочери и принца Гарри, афроамериканка. Папа Томас Маркл, который в последнее время постоянно появляется на страницах таблоидов и обвиняет дочь в игнорировании, ирландец. Однако родители Меган развелись, когда ей было шесть лет.

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Меган и ее муж принц Гарри являются отдаленными родственниками. Американский исследователь Гэри Бойд Робертс, доказал, что отец Меган является прямым потомком короля Англии Эдуарда III. Таким образом, Гарри и Меган родственники в 17-м колене.

Меган училась в католической школе для девочек, но перед свадьбой сменила религию и стала англеканкой.

В школе Маркл посещала курс каллиграфии. Этот опыт ей пригодился, когда она делала первые шаги в кино: Меган подрабатывала каллиграфом Dolce & Gabbana и писала красивым почерком письма знаменитостям от имени компании. А также принимала непосредственное участие в разработке совместной королевской эмблемы.

Брак с Гарри, как известно, для бывшей актрисы не первый. С 2011 года Меган находилась в браке с кинорежиссером Тревором Енгельсоном, который недавно сообщил, что женится.

Об отношениях актрисы и принца Гарри стало известно 8 ноября 2016 года, а уже через год Кенсингтонский дворец сообщил о помолвке пары.

Дизайн кольца, подаренного на помолвку Меган, сделал сам принц Гарри.

Королевская свадьба состоялась 19 мая 2018 года в Виндзорском замке, после которого Меган Маркл получила титул и стала Ее Королевским Высочеством герцогиней Сассекской, графиней Дамбартон и баронессой Килкил, однако девочки, которые родятся у супругов не будут иметь никакого титула.

Также Меган после свадьбы получила собственный герб, который раскритиковала ее сводная сестра Саманта Маркл.

Напомним, недавно королева Елизавета II, которая взяла Меган в совместную поездку в графство Чешир на старинном поезде, презентовала молодоженам загородный дом.