Развод Петросяна и Степаненко: в деле присутствует адвокат Путина - СМИ

10:02, 04 августа 2018
Мир
674 0
Объем совместно нажитого имущества Петросяна и Степаненко составляет 1,5 млрд рублей / скриншот

Интересы Елены Степаненко в деле о разводе с Евгением Петросяном будет представлять адвокат Елена Забралова, которая ранее защищала президента РФ Владимира Путина при рассмотрении иска Бориса Немцова в 2010 году.

Как сообщает "Медуза", Забралова в свое время также представляла интересы патриарха Кирилла и главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Адвокатом Петросяна стал Сергей Жорин, который в ряде процессов представлял музыкантов Тимати, Егора Крида и Птаху.

Читайте такжеДжонни Депп подал ответный иск против Эмбер Херд, заявив, что она избила его

Как сообщает ТАСС с ссылкой на источник приближенный к паре, общий объем совместно нажитого имущества артистов составляет 1,5 миллиарда рублей.

При этом Степаненко просит суд взыскать с супруга более 80% совместно нажитого имущества.

"Степаненко требует в рамках гражданского иска о разводе и разделе имущества восемь из десяти столичных квартир, антиквариат и другие ценности. Общая сумма заявленных в иске требований составляет более чем 80% от всего совместно нажитого имущества, - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 3 августа ряд российских СМИ сообщили о намерении Елены Степаненко и Евгения Петросяна развестись после 33 лет совместной жизни. Сама пара ситуацию пока не комментирует.

СМИ также сообщают, что причиной развода, вероятно, стала молодая любовница Петросяна.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #развод