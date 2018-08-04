Развод Петросяна и Степаненко: в деле присутствует адвокат Путина - СМИ

Защищать Петросяна будет адвокат, который в ряде процессов представлял музыкантов Тимати, Егора Крида и Птаху.

Интересы Елены Степаненко в деле о разводе с Евгением Петросяном будет представлять адвокат Елена Забралова, которая ранее защищала президента РФ Владимира Путина при рассмотрении иска Бориса Немцова в 2010 году.

Как сообщает "Медуза", Забралова в свое время также представляла интересы патриарха Кирилла и главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Адвокатом Петросяна стал Сергей Жорин, который в ряде процессов представлял музыкантов Тимати, Егора Крида и Птаху.

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Как сообщает ТАСС с ссылкой на источник приближенный к паре, общий объем совместно нажитого имущества артистов составляет 1,5 миллиарда рублей.

При этом Степаненко просит суд взыскать с супруга более 80% совместно нажитого имущества.

"Степаненко требует в рамках гражданского иска о разводе и разделе имущества восемь из десяти столичных квартир, антиквариат и другие ценности. Общая сумма заявленных в иске требований составляет более чем 80% от всего совместно нажитого имущества, - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 3 августа ряд российских СМИ сообщили о намерении Елены Степаненко и Евгения Петросяна развестись после 33 лет совместной жизни. Сама пара ситуацию пока не комментирует.

СМИ также сообщают, что причиной развода, вероятно, стала молодая любовница Петросяна.