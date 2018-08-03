Модель Зомби Бой покончил с собой: кто он такой и что известно о его смерти
Канадская модель и рекордсмен Гиннесса Рик Дженест, известный миру под псевдонимом Zombie Boy, найден мёртвым в своём доме в Канаде. Предположительно, мужчина покончил с собой.
Чем был известен Рик Дженест и какие подробности о его гибели выяснились на этот момент, рассказывает Medialeaks.
В канадском городе Монреаль 1 августа умер модель и рекордсмен Гиннесса Рик Дженест, также известный как Zombie Boy. О его смерти сообщили полицейские, пишет CBC.
Информацию о гибели Зомби Боя в твиттере подтвердила его подруга, певица Леди Гага.
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Кто такой Zombie Boy
Рик Дженест, также известный под псевдонимом Zombie Boy (Зомби Бой, Парень-зомби), — 32-летняя модель из Канады. Он прославился своим экстравагантным внешним видом: его тело с головы до ног покрывают многочисленные татуировки, благодаря которым мужчина похож на скелет. Дженеста дважды занесли в Книгу рекордов Гиннесса — как обладателя самого большого числа татуировок, изображающих насекомых (их 176), и рисунков на теле в виде костей (139).
Участие в клипе обеспечило Зомби Бою окончательную известность. Помимо участия в показах одежды он снимался для журналов, таких как GQ, Vanity Fair и Vogue, появлялся в телешоу (например, «Топ-модель по-австрийски») и даже вместе с Киану Ривзом засветился в фильме «47 ронинов», вышедшем в 2013 году.
Перед смертью Рик Дженест работал с бывшим гитаристом Роба Зомби Майком Риггсом над его новым альбомом, отмечает Et Canada. Судя по последним постам Дженеста в инстаграме, он также участвовал в благотворительном проекте Orange Door торговой сети Home Depot, который помогал молодым бездомным.
Что известно о смерти Zombie Boy
Рика Дженеста нашли погибшим в его доме в городе Монреаль, в районе Плато Мон-Руаяль, в среду, 1 августа. По версии полиции, которую приводит Cba, он покончил с собой. Другие издания, впрочем, отмечают, что официальной информации о причине смерти модели пока нет.
Зомби Бой не дожил шесть дней до своего дня рождения — 7 августа ему бы исполнилось 33 года. 2 августа в инстаграме и фейсбуке Зомби Боя появилась запись с изображением кольца света во тьме, которую он снабдил стихотворением собственного сочинения. Публикацию Рик, вероятнее всего, поставил на автотаймер перед тем, как покончить с собой.
Он написал стихотворение Well про Дамбаллу. Речь идёт о мистической сущности из религии вуду, почитаемой в качестве творца всего живого.
"О, Дамбалла.
Мы воем на звезды, подвешенные сверху,
Наши души опускаются в каменный колодец,
Как огонь, проложенный меж двух судеб,
Из самых скучных историй.
Каждый вздох режет лед, как будто плоть подвешена
Перед старыми узкими вратами смерти,
Где смелый и наглый последний ритуал
Исполняет наше желание безумия.
Глубоко под землей
Мы целовали наши молитвы
Такие суровые и холодные,
На металлических панцирях.
Освобождаясь лунным светом".
—THE WELL— o Damballa lo we howl upon stars hung above we soul cast down the well of stone as fire laid betwixt two fates of most drear less dire straights each breath cuts ice as flesh is weighed in front of deaths old narrow gates where bold and brazen last rites crate lo heed our wish of madness deep from os our prayers we kissed so stern and cold on metal shells release by moonlight glow — Zombie Boy
Сообщив о смерти Zombie Boy, Леди Гага призвала подписчиков внимательней относиться к своему психическому здоровью и в случае чего просить о помощи.
Модельное агентство Dulcedo management, с которым сотрудничал Зомби Бой, 3 августа в фейсбуке также сообщило о том, что скорбит по Рику Дженесту, пишет Globalnews. Однако в комментариях под записью с вопросом о том, покончил ли Дженест с собой, представители компании отметили, что «на этот момент не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информации, свидетелей пока нет, и нужно ждать информации от следователей».