Модель Зомби Бой покончил с собой: кто он такой и что известно о его смерти

Zombie Boy оставил мистическое вуду-послание перед смертью.

Канадская модель и рекордсмен Гиннесса Рик Дженест, известный миру под псевдонимом Zombie Boy, найден мёртвым в своём доме в Канаде. Предположительно, мужчина покончил с собой.

Чем был известен Рик Дженест и какие подробности о его гибели выяснились на этот момент, рассказывает Medialeaks.

В канадском городе Монреаль 1 августа умер модель и рекордсмен Гиннесса Рик Дженест, также известный как Zombie Boy. О его смерти сообщили полицейские, пишет CBC.

Информацию о гибели Зомби Боя в твиттере подтвердила его подруга, певица Леди Гага.

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Кто такой Zombie Boy

Рик Дженест, также известный под псевдонимом Zombie Boy (Зомби Бой, Парень-зомби), — 32-летняя модель из Канады. Он прославился своим экстравагантным внешним видом: его тело с головы до ног покрывают многочисленные татуировки, благодаря которым мужчина похож на скелет. Дженеста дважды занесли в Книгу рекордов Гиннесса — как обладателя самого большого числа татуировок, изображающих насекомых (их 176), и рисунков на теле в виде костей (139).

Участие в клипе обеспечило Зомби Бою окончательную известность. Помимо участия в показах одежды он снимался для журналов, таких как GQ, Vanity Fair и Vogue, появлялся в телешоу (например, «Топ-модель по-австрийски») и даже вместе с Киану Ривзом засветился в фильме «47 ронинов», вышедшем в 2013 году.

Перед смертью Рик Дженест работал с бывшим гитаристом Роба Зомби Майком Риггсом над его новым альбомом, отмечает Et Canada. Судя по последним постам Дженеста в инстаграме, он также участвовал в благотворительном проекте Orange Door торговой сети Home Depot, который помогал молодым бездомным.

Что известно о смерти Zombie Boy

Рика Дженеста нашли погибшим в его доме в городе Монреаль, в районе Плато Мон-Руаяль, в среду, 1 августа. По версии полиции, которую приводит Cba, он покончил с собой. Другие издания, впрочем, отмечают, что официальной информации о причине смерти модели пока нет.

Зомби Бой не дожил шесть дней до своего дня рождения — 7 августа ему бы исполнилось 33 года. 2 августа в инстаграме и фейсбуке Зомби Боя появилась запись с изображением кольца света во тьме, которую он снабдил стихотворением собственного сочинения. Публикацию Рик, вероятнее всего, поставил на автотаймер перед тем, как покончить с собой.

Он написал стихотворение Well про Дамбаллу. Речь идёт о мистической сущности из религии вуду, почитаемой в качестве творца всего живого.

"О, Дамбалла.

Мы воем на звезды, подвешенные сверху,

Наши души опускаются в каменный колодец,

Как огонь, проложенный меж двух судеб,

Из самых скучных историй.

Каждый вздох режет лед, как будто плоть подвешена

Перед старыми узкими вратами смерти,

Где смелый и наглый последний ритуал

Исполняет наше желание безумия.

Глубоко под землей

Мы целовали наши молитвы

Такие суровые и холодные,

На металлических панцирях.

Освобождаясь лунным светом".

Сообщив о смерти Zombie Boy, Леди Гага призвала подписчиков внимательней относиться к своему психическому здоровью и в случае чего просить о помощи.

Модельное агентство Dulcedo management, с которым сотрудничал Зомби Бой, 3 августа в фейсбуке также сообщило о том, что скорбит по Рику Дженесту, пишет Globalnews. Однако в комментариях под записью с вопросом о том, покончил ли Дженест с собой, представители компании отметили, что «на этот момент не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информации, свидетелей пока нет, и нужно ждать информации от следователей».