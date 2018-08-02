Украли миллионы данных: в США заявили об аресте трех украинских хакеров

Украинцы считаются членами хакерской группы, широко известной под названием FIN7.

Министерство юстиции США сообщило об аресте трех граждан Украины по подозрению в причастности к хакерской группировке FIN7.

Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства. "Трое высокопоставленных членов международной киберпреступных группы, работающих в Восточной Европе, были арестованы и в настоящее время находятся под стражей. Им предъявлены обвинения в окружном суде США в Сиэтле", - говорится в сообщении.

По информации министерства, все трое граждане Украины - 44-летний Дмитрий Федоров, 33-летний Федор Гладырь и 30-летний Андрей Колпаков. Они считаются членами хакерской группы, широко известной под названием FIN7 (также называемой "Carbanak" или "Navigator").

Согласно сообщению, как минимум с 2015 года участники Fin7 начали сложнейшую кампанию с применением вредоносного программного обеспечения, направленную на более чем 100 компаний США, преимущественно в ресторанной, игровой и гостиничной индустрии.

Как указано в обвинительных заключениях, FIN7 взломала тысячи компьютерных систем и украла миллионы номеров кредитных и дебетовых карт клиентов, которые группа использовала или продавала.

Только в Соединенных Штатах FIN7 успешно взломали компьютерные сети компаний в 47 штатах и ​​округе Колумбия, похитив более 15 млн данных карточек клиентов из более 6500 отдельных торговых терминалов. Дополнительные хакерские вмешательства произошли за рубежом, в том числе в Великобритании, Австралии и Франции.

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Трое украинцев, которым предъявлено обвинение, предположительно, были частью группы хакеров, нацеленной на американские компании и граждан путем кражи ценных потребительских данных, в том числе личной информации о кредитках, которую они затем продали в Darknet. Каждому из них предъявлено обвинение в 26 уголовных преступлениях, связанных с заговором, мошенничеством в сети, взломом компьютера, мошенничеством с устройством доступа.

В январе 2018 года, по требованию должностных лиц США, за рубежом арестовали Гладыря и Федорова. Гладырь был арестован в немецком Дрездене и сейчас он содержится под стражей в Сиэтле до судебного разбирательства. "Гладырь якобы служил системным администратором FIN7, который, среди прочего, поддерживал серверы и каналы связи, используемые организацией, и занимал управленческую роль, делегируя задачи и предоставляя инструкции другим членам схемы", - сказано в сообщении.

Федоров, который считается хакером высокого уровня, якобы контролировал работу других хакеров. Он был арестован в польском городе Бельско-Бяла. Федоров находится под стражей в Польше до его экстрадиции в США.

В конце июня в испанском городе Лепе арестовали Колпакова. Он также считается одним из руководителей группы хакеров. Колпаков находится в Испании, ожидая запроса США о выдаче.

Ранее сообщалось, что российские хакеры в 2017 году провели масштабную кампанию по взлому сетей электроэнергетических компаний США, при этом они могли вызывать отключения электроэнергии.