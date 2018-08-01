В Росии умерла актриса популярного в 90-х сериала

По данным СМИ, актриса боролась с онкологическим заболеванием.

В Сенкт-Петербурге на 55-м году жизни умерла актриса тетра и кино Людмила Глухова.

Об этом в среду сообщили в культурно-досуговом центре "Красногвардейский", в котором на протяжении последних шести лет она занимала пост художественного руководителя, передает ТАСС. Отмечается, что актриса скончалась ещё 29 июля.

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Глухова снялась в нескольких эпизодах российских телесериалов. В 2010 году она появилась на экранах в "Тайнах следствия", в 2012 году сыграла в популярном в конце 1990-х сериале "Улицы разбитых фонарей".

По данным источника ФАН, Глухова в течение продолжительного времени боролась с онкологией.

Как сообщал УНИАН, 18 июля умер актер Владислав Жуковский, который тоже снимался в "Улицах разбитых фонарей".