Ким Кардашьян в бикини показала свои пышные формы (фото)
15:08, 01 августа 2018Мир
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Также Ким выложила милый снимок, на котором она запечатлена в обнимку со своим супругом Канье Уэстом.
Ким Кардашьян поделилась очередным фото с поклонниками / Instagram
Ким Кардашьян взбудоражила воображение фолловеров в Instagram новым пикантным фото с отдыха, на котором она лежит вниз головой в черном бикини. Выглядит реалити-звезда просто великолепно.
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Также Ким выложила милый снимок, на котором она запечатлена в обнимку со своим супругом Канье Уэстом. "Улыбаясь внутри", - подписала кадр звезда реалити.
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