Ким Кардашьян в бикини показала свои пышные формы (фото)

Также Ким выложила милый снимок, на котором она запечатлена в обнимку со своим супругом Канье Уэстом.

Ким Кардашьян взбудоражила воображение фолловеров в Instagram новым пикантным фото с отдыха, на котором она лежит вниз головой в черном бикини. Выглядит реалити-звезда просто великолепно.

Читайте также"Самые дешевые люди в мире": Стефано Габбана оскорбил семейство Кардашьян

Также Ким выложила милый снимок, на котором она запечатлена в обнимку со своим супругом Канье Уэстом. "Улыбаясь внутри", - подписала кадр звезда реалити.

Smiling on the inside A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jul 31, 2018 at 9:25pm PDT