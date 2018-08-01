Ким Кардашьян в бикини показала свои пышные формы (фото)

15:08, 01 августа 2018
Мир
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Ким Кардашьян поделилась очередным фото с поклонниками / Instagram

Ким Кардашьян взбудоражила воображение фолловеров в Instagram новым пикантным фото с отдыха, на котором она лежит вниз головой в черном бикини. Выглядит реалити-звезда просто великолепно. 

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Также Ким выложила милый снимок, на котором она запечатлена в обнимку со своим супругом Канье Уэстом. "Улыбаясь внутри", - подписала кадр звезда реалити. 

Smiling on the inside

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Теги: #Ким Кардашьян