Любимый певец Путина ударил журналистку во время интервью

Отмечается, что журналистка подняла тему личной жизни певца и попыталась выяснить, какую сумму артисту пришлось выложить, дабы его дочь смогла поступить в престижный вуз.

Российский артист Григорий Лепс, которого называют любимым певцом президента РФ Владимира Путина, во время интервью ударил журналистку и телеведущую Аллу Михееву.

Об єтом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на Super. Скандальный инцидент произошел на фестивале "Жара", который на днях состоялся в Баку. По данным издания, Лепс не выдержал провокационных вопросов и ударил ведущую микрофоном.

Отмечается, что журналистка подняла тему личной жизни певца и попыталась выяснить, какую сумму артисту пришлось выложить, дабы его дочь смогла поступить в престижный вуз.

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Соответствующее видео было опубликовано на YouTube, однако практически сразу было удалено. Остался лишь скриншот ролика.

Журналисты Super.ru связались с автором видео, однако тот заявил, что ни при каких обстоятельствах не предоставит запись.

Стоит отметить, что на данный момент на сайте Super.ru публикация также отсутствует.

Ранее сообщалось, что сбежавшая в Россию Ани Лорак похвасталась фото с Григорием Лепсом.