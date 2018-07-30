Amazon определилась со сценаристами для сериала "Властелин колец"

История сериала расскажет о событиях, имевших место до знаменитого «Братсва кольца» Джона Р.Р. Толкина.

Сценаристами нового сериала по вселенной «Властелина колец» станут Джон Д. Пейн и Патрик МакКей, причастные также к проектам «Звездный путь 4» (Paramount) и «Круиз по джунглям» (Disney).

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Об этом сообщает Variety. Отмечается, что история сериала будет приквелом знаменитого «Братсва кольца» Джона Р.Р. Толкина.

Пейн и МаКей работали вместе на протяжении последних более чем 20 лет, со школьных времен.

Комментируя свое назначение, сценаристы выразили восторг от работы с компанией Amazon, чтобы дать миру Толкина новую жизнь.

Напомним, сериал от Amazon по мотивам романа-эпопеи Толкина продлится как минимум пять сезонов. На его съемки планируется потратить $1 млрд. Есть также некие «материалы из полнометражных экранизаций» Питера Джексона, которые будут использованы при создании сериала.