Стало известно, кто снялся для культового календаря Pirelli на 2019 год (фото)

Съемки Pirelli-2019 проходили в апреле в течение десяти дней в Майами и Нью-Йорке.

Модель Джиджи Хадид, танцовщица Мисти Коуплэнд, актрисы Летиция Каста и Джулия Гарнер появятся на страницах гламурного календаря Pirelli 2019 года.

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Как рассказали его издатели, все они изображают женщин, исполняющих какую-то определенную кинороль, передает Би-би-си. Снимал красавиц британский фотограф Альберт Уотсон, часто публикующийся в Vogue и других фешн-журналах, однако для Pirelli будет его первая работа.

Фотограф нынешнего проекта Альберт Уотсон, родившийся в Шотландии в 1942 году, имеет за плечами богатую карьеру и является автором многих знаменитых образов и портретов известных людей, среди которых Альфред Хичкок и Стив Джобс.

Съемки Pirelli-2019 проходили в апреле в течение десяти дней в Майами и Нью-Йорке.

Ежегодно издательская команда выбирает какую-то тему, объединяющую все 12 месяцев. Тема календаря будущего года - "путь к мечте и ее воплощение" четырьмя творческими женщинами (и их спутниками жизни).

"Каждая из них воплотила свою мечту или на пути к этому, но переменчивая природа успеха такова, что они не всегда ощущают себя удовлетворенными или счастливыми", - так объясняют постановку творческой задачи издатели календаря.

"Совсем как в старой поговорке - "будьте осторожны со своими желаниями - они имеют свойство сбываться" - некоторые из героинь задумываются о том, стоило ли за все это бороться и куда двигаться дальше", - говорится на сайте календаря.

Французская актриса Летиция Каста предстает в образе художницы, мечтающей о большом будущем и переживающей по поводу своего таланта, а пока она работает официанткой и ищет утешения в объятиях своего любовника, которого играет балетный танцовщик Сергей Полунин.

Еще одна звезда балета, Мисти Коуплэнд, изображает танцовщицу, мечтающую поступить в престижную Парижскую национальную оперу вместе со своим бойфрендом (по календарю) - солистом Американского театра балета Кельвином Ройялом-третьим. Но пока этого не случилось, она работает стриптизершей.

Супермодель Джиджи Хадид - преуспевающая, состоятельная женщина, предмет зависти многих коллег. У нее есть все, и в то же время грусть сквозит в ее взгляде. Чего ей не хватает? Она ищет ответа у своего ментора, чья роль на страницах календаря досталась американскому дизайнеру одежды Александру Вангу.

Голливудская актриса Джулия Гарнер - фотограф, работающая в ботаническом саду. Она хотела бы, вероятно, воплотиться в качестве фотохудожника-портретиста, но пока ищет редкий ракурс на грядках и клумбах.

Редактором календаря 2018 года был нынешний главред британского Vogue Эдвард Эннинфул, а темой была взята книга Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес".

Компания-производитель автомобильных шин Pirelli стала издавать свой календарь в 1963 году, но в 1974-м на 10 лет прекратила его выпуск. Ежегодный календарь стал синонимом эксклюзивности, в качестве новогоднего подарка своим клиентам и знаменитостям.