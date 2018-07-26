"Борат" в своем шоу убедил депутата-республиканца оголить ягодицы, в результате тому пришлось уйти в отставку

Саша Барон Коэн убедил политика в том, что "если хочешь победить, нужно ж**у оголить".

Депутат законодательного собрания штата Джорджия в США Джейсон Спенсер ушел в отставку после того, как на него обрушилась волна насмешек, так как в последнем шоу британского комика Саши Барона Коэна он сдернул с себя штаны и громко выкрикивал чрезвычайно оскорбительные расистские эпитеты.

Как передает Би-би-си, последний эпизод шоу "Кто такая Америка?" (Who Is America?), в котором фигурировал эпизод с республиканцем Джейсоном Спенсером, вышел в эфир в воскресенье.

Саша Барон Коэн прославился благодаря сатирическим интервью, в которых он выдает себя за одного из своих персонажей - рэпера Али Джи, казахстанца Бората Сагдиева или ведущего программы о моде Бруно. Про каждого из них были сняты художественные фильмы.

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Барон Коэн пригласил Джейсона Спенсера принять участие в фейковой тренировке в своем новом шоу на случай возможного столкновения с террористами. Спенсера убедили, что ему необходимо как можно громче выкрикивать оскорбления в адрес афроамериканцев. Затем депутат снял штаны, так как ему было сказано, что это отпугнет любых террористов.

"Если хочешь победить, нужно ж**у оголить", - сказал ему Барон Коэн, который на этот раз изображал израильского специалиста по борьбе с террористами.

Администрация спикера палаты представителей законодательного собрания Джорджии подтвердила газете Washington Post, что Джейсон Спенсер подал заявление о своей отставке и уйдет с поста 31 июля.

К отставке Спенсера призывали многие, в том числе и спикер палаты представителей Джорджии Дэвид Ролстон. В интервью Си-эн-эн спикер назвал поведение и слова Спенсера отвратительными и недостойными представителя штата Джорджия.

Среди прочего, Саша Барон Коэн, который в этом эпизоде представляется израильским специалистом по борьбе с терроризмом "полковником Эрраном Морадом", убедил Спенсера проделать следующее:

Снять штаны и бегать за "Эрраном Морадом", выкрикивая "США!". Спенсеру было сказано, что террористы не хотят, чтобы к ним прикасалась чья-то голая задница, так как они боятся гомосексуализма

Выкрикивать, громко и многократно, самый оскорбительный расовый эпитет, так как это якобы отпугнет террористов. Как только тот это делает, персонаж Барона Коэна сразу же говорит: "С ума сошел? Это нельзя говорить, это слово отвратительно!"

Изображать из себя китайского туриста и при помощи палки для селфи заглядывать под подол женщины в парандже, чтобы убедиться, что там не прячется террорист. (В 2016 году Джейсон Спенсер выдвинул законопроект, целью которого был запрет на ношение паранджи в общественных местах)

Изначально Джейсон Спенсер отказывался уходить в отставку из-за, как он сказал, "смехотворно отвратительного эпизода".

Спенсер избирался в законодательный орган Джорджии четыре раза, но в мае этого года проиграл на праймериз. Он собирался оставаться депутатом до конца своего мандата, то есть до Нового года.

В своем заявлении Спенсер сказал, что Саша Барон Коэн "воспользовался парализовавшим меня страхом, что на мою семью кто-то нападет".

"В это время мой страх столь возрос, что я не мог нормально думать или понять, на что именно я соглашаюсь", - добавил он.

Джейсон Спенсер принес извинения "семье, знакомым и жителям моего округа", добавив, что "глубоко сожалеет, что произнес слова, предложенные мне [Бароном Коэном]".

Шоу "Кто такая Америка?" (Who Is America?) транслируется в США и Великобритании.

Среди других "обманутых" гостей шоу уже были бывший кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Сара Пэйлин и бывший вице-президент США Дик Чейни.

Упреждая выход эпизода со своим участием, Пэйлин написала в "Фейсбуке": "Я присоединилась к длинному списку общественных деятелей, которые стали жертвами низкопробного, своекорыстного, ужасного юмора британского "комика" Саши Барона Коэна".

В одном из эпизодов Дик Чейни ставит свой автограф на инструментах, якобы предназначающихся для пыток.