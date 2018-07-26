Телеканал НВО уточнил, когда начнется финальный сезон "Игры престолов"

Ранее был известен только год выхода последнего сезона.

Авторы популярного фантастического сериала "Игра престолов" уточнили дату выхода финального восьмого сезона шоу.

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Как сообщил во время пресс-конференции Ассоциации телевизионных критиков президент телеканала HBO Кейси Блойс, шесть эпизодов последнего сезона выйдут в первой половине 2019 года, передает 112.ua со ссылкой на Us Weekly.

Ранее был известен только год выхода нового сезона "Игры престолов".

Как сообщалось ранее, съемки финального сезона "Игры престолов" уже завершены.

Британская актриса Софи Тернер (Санса Старк) заявила, что последний сезон станет самым кровавым в истории сериала.