Проведение Евровидения-2019 в Израиле снова оказалось под угрозой

Проблема заключается в нехватке средств, и если нужная сумма не будет выплачена, Израиль потеряет право на проведение Евровидения в следующем году.

Проведение песенного конкурса Евровидение-2019 в Израиле, которое решили не устраивать в Иерусалиме, снова находится под угрозой.

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На этот раз проблема заключается в нехватке средств, на решение которой дали всего пять дней.

Общественная телекомпания Kan предупредила, что Израиль рискует потерять право на проведение Евровидения, если он не заплатит гарантийный депозит в размере 12 млн евро в течение пяти дней, сообщает ТСН со ссылкой на Times of Israel.

Руководители телекомпании направили письмо премьер-министру Биньямину Нетанияху, министру финансов Моше Калону и министру связи Аюбу Кара, с предупреждением об угрозе после того, как правительство заявило, что не увеличит бюджет конкурса.

В случае, если сумма не будет выплачена, Израиль потеряет свои полномочия на проведение Евровидения-2019.

"Руководство телевещателя музыкального конкурса требует у заинтересованных сторон немедленно найти источник финансирования для предоставления залогового депозита и увеличение бюджета", - говорится в письме.

Министр связи предложил кредит для покрытия этой суммы, но Kan отклонил условия и вместо этого потребовал увеличить бюджет.

Как сообщал УНИАН, вокруг конкурса Евровидение-2019 в последнее время все чаще возникают скандалы. Сначала было заявление, что не стоит проводить конкурс в Иерусалиме, потом были заявления даже о переносе конкурса в Австрию.