Трамп отложил встречу с Путиным из-за «российского вмешательства»

Отмечается, что встреча лидеров пройдет после завершения расследования «российского вмешательства», которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся в 2019 году, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что встреча лидеров пройдет после завершения расследования «российского вмешательства», которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

Советник по национальной безопасности Трампа Джон Болтон заявил, что, по мнению американского лидера, следующая двусторонняя встреча с Путиным должна состояться после того, как закончится «российская охота на ведьм».

Ранее американская сторона предложила провести новую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Вашингтоне в конце года.

Также помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о некоторых деталях разговора Путина и Трампа на саммите в Хельсинки 16 июля.