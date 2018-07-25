В Греции объявлен трехдневный траур по жертвам масштабных пожаров. В огне погиб уже 81 человек

Власти Греции объявили трехдневный траур в стране, а также запросили помощь в тушении пожаров у других европейских стран.

В Греции, где в лесных пожарах погибли десятки человек, объявлен трехдневный траур. По последним данным, стихийное бедствие унесло жизни 81 человека.

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"Страна переживает непередаваемую трагедию. Сегодня Греция в трауре. И мы объявляем о трех днях национального траура - в память о тех, кто погиб", - заявил премьер-министр страны Алексис Ципрас, передает Би-би-си.

По обновленным данным, в результате пожаров уже погиб 81 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пожарную службу Греции. По меньшей мере 187 человек, в том числе 23 детей, получили ранения. Количество пропавших без вести до сих пор неизвестно.

Ранее сообщалось о 77 погибших.

Количество погибших уже превысило число жертв пожара на Пелопоннесе 2007 года, который унес жизни 70 человек и был одним из худших в истории.

"Мы делаем все, что в человеческих силах, чтобы взять ситуацию под контроль", - сказал журналистам греческий премьер, добавив, что в стране мобилизованы все экстренные службы.

Политик отменил намеченный визит в Боснию, чтобы координировать борьбу со стихией. В регионе Аттика на юге Греции, к которому относятся и Афины, объявлено чрезвычайное положение, по всей стране объявили трехдневный траур.

Правительство Греции обратилось к другим европейским странам с просьбой помочь с пожарными и вертолетами. Несколько стран, в том числе Италия, Польша и Франция, направили в Грецию пожарную авиацию, машины и пожарных.

В восточной части Аттики настоящий ад. Сотни домов и автомобилей сожжены. Все было в клубах дыма и в тумане. Вокруг стоял ужасный запах. Большинство из погибших были туристами, которые пытались найти какое-то укрытие. Вскоре после этого полиция закрыла доступ в это район для всех кроме спасателей.

Больше всего погибших обнаружено в Мати - деревне, расположенной в 40 км к северо-востоку от Афин. Деревня была отрезана от дорог стеной огня; те, кто пытался выехать из зоны бедствия, сгорели в машинах, те, кто остался, были настигнуты огнем у себя дома.

Температура воздуха в Греции в ближайшие дни вновь поднимется, и у греческих властей остается все меньше времени, чтобы остановить распространение пожаров.

Причины пожаров пока неизвестны. Прокуроры Верховного суда начали расследование. Некоторые представители властей не исключили, что пожары были вызваны поджогами.

По словам представителя правительства Димитриса Цанакопулоса, лесные пожары начались одновременно в трех местах неподалеку от Афин. Афины обратились к США предоставить им беспилотники, чтобы отслеживать "подозрительные передвижения", добавил Цанакопулос.

Нынешние лесные пожары в Греции - самые сильные с 2007 года, когда на Пелопоннеского полуострова вспыхнули пожары.