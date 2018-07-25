Певица Деми Ловато попала в больницу из-за передозировки

Что именно вызвало передозировку неизвестно, но, сообщается, что певицу вернули в сознание благодаря препарату, который используется для противодействия воздействию опиатов.

Американская певица и автор песен Деми Ловато без сознания была госпитализирована в больницу в результате передозировки.

Как сообщает TMZ, что именно употребляла певица достоверно неизвестно. Ловато отказалась называть препарат медикам и не сотрудничала с полицией, когда те приехали к ней домой.

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Источник издания в правоохранительных органах исходя из обстановки в доме певицы предположил, что Ловато попала в больницу из-за передозировки героином. Однако приближенный к звезде источник опроверг эту информацию, при этом так и не назвав, что именно вызвало передозировку.

Как сообщает издание, певицу вернули в сознание благодаря препарату, который используется для противодействия воздействию опиатов. Сейчас состояние Ловато стабилизировано.

Как сообщили в полиции, никаких уголовных расследований не начинали, поскольку в доме Ловато никаких наркотиков не нашли, и у правоохранителей нет доказательств, что певица хранила у себя какие-либо запрещенные вещества.

Как сообщал УНИАН, в мае Деми Ловато и Кристина Агиллера презентовали совместное видео на песню "Fall In Line", с которой они уже успели покорить сцену Billboard Music Awards-2018.