Умер актер из сериала "Счастливы вместе"

08:32, 25 июля 2018
Мир
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Исаков известен по сериалу "Счастливы вместе" / Скриншот

Информация об этом появилась на сайте Государственного театра киноактера. "Выражаем глубокое соболезнование родным и близким, коллегам и поклонникам артиста Александра Исакова, который скоропостижно скончался 23 июля", - сказано в сообщении.

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Исаков играл в театре с 2004 года. Наряду с ролями в театре, Александр снимался в сериалах "Холостяки", "Моя любовь", "Обреченная стать звездой", "Атлантида", "Счастливы вместе".

Как сообщают СМИ, причиной смерти артиста стали осложнения после перенесенной пневмонии.

О дате и месте прощания с Исаковым пока не сообщается.

Как сообщал УНИАН, первая жена Владимира Высоцкого, народная артистка РФ Иза Высоцкая умерла в Нижнем Тагиле (Свердловская область) на 82-м году жизни.

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Теги: #смерть#актер#сериал