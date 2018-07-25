Умер актер из сериала "Счастливы вместе"

По информации СМИ, Исаков умер в больнице в результате осложнений после перенесенного воспаления легких.

Актер театра и кино Александр Исаков скончался в больнице на сороковом году жизни.

Информация об этом появилась на сайте Государственного театра киноактера. "Выражаем глубокое соболезнование родным и близким, коллегам и поклонникам артиста Александра Исакова, который скоропостижно скончался 23 июля", - сказано в сообщении.

Читайте такжеУмер советник Путина

Исаков играл в театре с 2004 года. Наряду с ролями в театре, Александр снимался в сериалах "Холостяки", "Моя любовь", "Обреченная стать звездой", "Атлантида", "Счастливы вместе".

Как сообщают СМИ, причиной смерти артиста стали осложнения после перенесенной пневмонии.

О дате и месте прощания с Исаковым пока не сообщается.

Как сообщал УНИАН, первая жена Владимира Высоцкого, народная артистка РФ Иза Высоцкая умерла в Нижнем Тагиле (Свердловская область) на 82-м году жизни.