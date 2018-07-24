Прорыв дамбы в Лаосе: вода смыла несколько деревень, сотни людей пропали без вести (фото)

Точная причина прорыва дамбы пока неизвестна. В последнее время в регионе шли сильные дожди, которые привели к наводнениям.

Сотни людей пропали без вести после прорыва дамбы на юго-востоке Лаоса. Мощный поток воды смыл несколько деревень и разрушил тысячи домов. Есть погибшие, но достоверно узнать их количество пока очень трудно.

Об этом сообщает "Русская служба ВВС". Недостроенная дамба стоимостью в 1 млрд долларов была частью крупного энергетического проекта, который, по замыслу правительства, должен превратить Лаос в "батарею Азии".

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Прорыв дамбыв провинции Аттапы произошел в понедельник вечером . В общей сложности на провинцию обрушилось 5 млрд кубометров воды - этот объем соответствует 2 млн олимпийских бассейнов.

Без жилья остались более 6,5 тысяч человек.

Как рассказывают очевидцы, пытаясь выбраться из зоны бедствия, женщины проходят километры пути по колено, а где-то по пояс в грязной воде с детьми на руках.

Точная причина прорыва дамбы пока неизвестна. В последнее время в регионе шли сильные дожди, которые привели к наводнениям.

Строительство дамбы началось в 2013 году. Работы велись до сих пор и должны были закончиться в этом году - в 2019 году дамба должна была быть введена в строй.

Ранее на Ивано-Франковщине наводнение снесло с берега реки ресторан-колыбу.