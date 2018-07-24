В последнем сезоне "Игры престолов" появятся новые персонажи - СМИ

Директор по кастингу сериала "Игра престолов", который получил 22 номинации на премию "Эмми", Нина Голд, несмотря на то, что съемки финального сезона сериала вскоре завершаются, ищет актеров на новые роли.

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Об этом сообщается на сайте британской газеты Metro. Как стало известно, сценарий продолжения, премьера которого запланирована на апрель 2019 года, будет основан на неопубликованных частях "Песни льда и пламени" Джорджа Мартина, передает ТСН.

Скорее всего, "пополнение" состоится в семье Фреев - вероятно, их дом в восьмом сезоне пополнится сразу тремя персонажами.

Также ищут актеров на роли "девочки с Севера", "фермера с Севера", "моряка", "красавицы", "девочки из деревни", "наемника", "охранников" и "гладко выбритого мужчину, который горюет".

По информации издания, на данный момент уже известно о пяти новых актерах и их ролях.

Так, Марк Риссман исполнит роль Гарри Стрикленда по прозвищу Бездомный Гарри, верховного капитана "Золотых мечей", а Шеймус О'хара, Элис Нокс и Даниэль Галлиган предстанут соответственно в образах каких Фергусюв, Виллы и Сары - и тем самым, вероятно, полномасштабно возродят семью Фреев.

Недавно главные актеры сериала Эмилия Кларк и Кит Гарнингтон известили о завершении съемок в сериале.