На греческом курорте в огненной ловушке в дворе виллы погибло сразу 26 отдыхающих

Погибли целые семьи, некоторые погибшие дети найдены спасателями в объятиях своих родителей.

В Греции в результате природных пожаров во дворе одной из вилл погибло 26 человек. Это произошло на морском курорте Мати, в 40 км к северо-востоку от Афин.

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По информации спасателей, в Мати погибли целые семьи. Некоторые погибшие дети найдены в объятиях своих родителей.

Кроме этого, местные жители были вынуждены убегать в море, чтобы избежать прорыва пламени. 70 человек госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом.

"Все случилось за считанные секунды. Я схватил пляжное полотенце. Это спасло мою жизнь. Схватил жену и мы побежали к морю", - сообщил изданию Time местный житель Андреас Пасиос, передает ТСН.

Другого жителя Мати, Костаса Лаганоса, тоже от пламени спасло море. "Мы ушли в море, потому что пламя нас гнало в воду. Когда мы погрузились в воду, огонь достиг спины", - рассказал он.

"Это напомнило мне об извержении Везувия в 79 году н.е. в Помпеях. Я сказал об этом своему богу, мы должны бежать, чтобы спасти себя, и ничто другое", - делится Лаганос.

Как сообщал УНИАН, пожары в Греции возникли из-за жары и засухи. В настоящее время известно, что погибло 60 человек и более 100 получили повреждения в результате пожаров.