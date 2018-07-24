Улыбающийся среди зелени: Ким Чен Ын прогулялся рассадником растений в КНДР (фотогалерея)

15:23, 24 июля 2018
Мир
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Ким Чен Ын устроил посещение рассадника растений.

Именно такие фото без даты обнародовало Центральное информационное агентство Кореи, пишет ТСН.

На них Ким Чен Ын в окружении чиновников и работников питомника растений прогуливается зелеными насаждениями и дает указания своим подчиненным.

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Питомник размещен в провинциях Канвон.

Напомним, что ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын, вероятно, предпочел встрече с госсекретарем США Майк Помпео посещению картофельной фермы.

В ходе своей поездки в КНДР Помпео не встретился с Ким Чен Ыном, хотя сначала Белый дом такую встречу анонсировал.

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Теги: #КНДР#Ким Чен Ын