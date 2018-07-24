Жену Пескова заподозрили в беременности (фото)

У супруги Дмитрия Пескова Татьяны Навки уже есть две дочери.

Российская фигуристка и жена пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка опубликовала фотографии из отпуска. Подписчики разглядели у фигуристки округлившийся живот и заподозрили ее в беременности.

Под свежим фото фигуристки в Instagram, на котором она позирует в купальнике и накидке, масса комментариев о том, что Навка ждет ребенка.

"Беременная что ли? Живот словно подрос", "Да, беременна.... и много фото в последнее время...", "Ух ты уже три с половиной 🤰👏", "Как будто беременна, животик округлился", "Ты беременна?", "А малыша не ждете случайно? Сыночка надо", – пишут комментаторы.

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Напомним, что у Татьяны Навки две дочери. Александра родилась в браке с фигуристом и тренером Александром Жулиным, Надежда – от нынешнего супруга, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Как сообщал УНИАН, популярная украинская певица Надя Дорофеева прокомментировала слухи о своей беременности.