Суд в США разрешил свидетельствовать 5 свидетелям по делу Манафорта в обмен на иммунитет

В то же время адвокаты Манафорта просят суд отсрочить на несколько месяцев судебное разбирательство по обвинениям бывшего советника Трампа в банковских и налоговых преступлениях.

В США федеральный судья предоставил иммунитет от судебного преследования пяти свидетелям по делу экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, впоследствии планируется обнародовать их имена. Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее решение вынес судья Томас Эллис.

В то же время адвокаты Манафорта просят суд отсрочить на несколько месяцев судебное разбирательство по обвинениям бывшего советника Трампа в банковских и налоговых преступлениях.

Судья принял решение отложить рассмотрение этого уголовного дела против Манафорта до 31 июля.

Кроме того, он обязал представителей команды спецпрокурора Роберта Мюллера, которые выступают против Манафорта, предоставить его адвокатам свой список из 30 свидетелей.