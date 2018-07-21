В США застрелили врача экс-президента США Джорджа Буша-старшего

12:14, 21 июля 2018
Мир
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Во время прогулки на велосипеде застрелили врача экс-президента США Буша-старшего / скриншот видео KHOU 11 News

Во время велосипедной прогулки возле Техасского медицинского центра в Хьюстоне был застрелен врач-кардиолог Марк Хаускнехт, который лечил бывшего американского президента Джорджа Буша-старшего.

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Как сообщает CNN, трагедия произошла в пятницу утром. Отмечается, что стрелок также ехал на велосипеде позади Хаускнехта. Когда врач пропустил велосипедиста, который ехал в другую сторону, последний развернулся и дважды выстрелил в Хаускнехта.

65-летнего раненого доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.

Пока в полиции не знают, какими были мотивы стрелка, было убийство спланированным или агрессия стрелка возникла внезапно во время поездки на велосипеде.

Пресс-секретарь Буша Джим Макграт опубликовал заявление: "Президент Джордж Буш был глубоко опечален трагическими обстоятельствами, связанными с преждевременным уходом доктора Марка Хаускнехта, и 41-й (президент США -УНИАН) выражает свои искренние соболезнования семье Хаускнехта, его коллегам в Хьюстонской больнице и его друзьям".

"Марк был фантастическим кардиологом и хорошим мужчиной. Я всегда буду благодарен за его исключительную, сострадательную заботу. Молимся за его семью", - цитирует Макгарт Джорджа Буша старшего.

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Теги: #США#убийство#врач#Джордж Буш-старший