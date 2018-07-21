В США застрелили врача экс-президента США Джорджа Буша-старшего

Джордж Буш старший выразил свои соболезнования семье погибшего.

Во время велосипедной прогулки возле Техасского медицинского центра в Хьюстоне был застрелен врач-кардиолог Марк Хаускнехт, который лечил бывшего американского президента Джорджа Буша-старшего.

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Как сообщает CNN, трагедия произошла в пятницу утром. Отмечается, что стрелок также ехал на велосипеде позади Хаускнехта. Когда врач пропустил велосипедиста, который ехал в другую сторону, последний развернулся и дважды выстрелил в Хаускнехта.

65-летнего раненого доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.

Пока в полиции не знают, какими были мотивы стрелка, было убийство спланированным или агрессия стрелка возникла внезапно во время поездки на велосипеде.

Пресс-секретарь Буша Джим Макграт опубликовал заявление: "Президент Джордж Буш был глубоко опечален трагическими обстоятельствами, связанными с преждевременным уходом доктора Марка Хаускнехта, и 41-й (президент США -УНИАН) выражает свои искренние соболезнования семье Хаускнехта, его коллегам в Хьюстонской больнице и его друзьям".

Statement by President @GeorgeHWBush on the tragic death of Houston cardiologist Д Mark Hausknecht. pic.twitter.com/Wl0g6IK3c5 — Jim McGrath (@jgm41) 20 июля 2018 г.

"Марк был фантастическим кардиологом и хорошим мужчиной. Я всегда буду благодарен за его исключительную, сострадательную заботу. Молимся за его семью", - цитирует Макгарт Джорджа Буша старшего.