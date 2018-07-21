Пострадавшего от "Новичка" в Эймсбери выписали из больницы

Отравленная вместе с Роули Дон Стерджесс врезультате отравления "Новичком" умерла 8 июля.

Житель английского городка Эймсбери Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в конце июня, вышел из больницы.

Об этом сообщает Би-би-си.

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Ранее сообщалось, что нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Роули и его подруга Дон Стерджесс неподалеку от английского города Солсбери, содержалось во флаконе от духов.

Для Стерджесс воздействие "Новичка" стало смертельным. Она скончалась 8 июля, после чего было открыто уголовное дело по статье "убийство".

Роули же в результате отравление попал в больницу в тяжелом состоянии. 10 июля он пришел в себя.

Следователи полагают, что это отравление связано с попыткой убийства 4-го марта Сергея и Юлии Скрипалей посредством "Новичка".