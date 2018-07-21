В Сингапуре в результате кибератаки украдены данные 1,5 миллиона людей, в том числе премьера

Власти назвали инцидент самым серьезным взломом баз персональных данных.

В Сингапуре в результате беспрецедентной кибератаки украдены личные данные полутора миллиона человек, в том числе и премьер-министра.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Reuters.

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Власти назвали инцидент самым серьезным взломом баз персональных данных. Сингапур - страна с населением около 6 миллионов, известная высоким уровнем развития компьютерных технологий.

Следователи национального агентства по кибербезопасности и система здравоохранения подтвердили, что нападение было преднамеренным и хорошо спланированным.

Около полутора миллиона пациентов, которые посещали медицинские клиники от мая 2015 года по июль 2018 года, пострадали в результате взлома их персональных данных.

Ранее УНИАН сообщал, что в Великобритании хакеры осуществили кибератаку на почти шесть миллионов платежных карточек покупателей.