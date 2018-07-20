После самоубийства Avicii его снятый в Киеве клип номинировали на премию MTV

Победители MTV Video Music Awards-2018 будут объявлены 20 августа.

В число номинантов на награды MTV Video Music Awards-2018 попал снятый в Киеве клип диджея Avicii и Риты Оры на песню Lonely Together.

Как передает 112.ua, об этом на своей странице в Facebook сообщила компания Kiev Postproduction, которая занималась созданием ролика.

Клип номинирован в категориях "Лучшее танцевальное видео" и "Лучшие визуальные эффекты". В нем встречаются киевские парки, ботанический сад, мост на Рыбальский остров и некоторые локации на Дарнице.

Главные роли в клипе исполнили украинский музыкант и экс-барабанщик проектов Alloise и Dvoe Артем Угодников, а также его супруга Алина. На сегодняшний день ролик собрал 109 млн просмотров на Youtube. Победители MTV Video Music Awards-2018 будут объявлены 20 августа.

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Как сообщал УНИАН, Avicii (Тим Берглинг) похоронили в Швеции в июне, через два месяца после смерти. 28-летний музыкант скончался в Омане. Он покончил с собой, воспользовавшись стеклом от разбитой бутылки из-под вина.