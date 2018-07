The Prodigy в преддверии выхода нового альбома выпустили клип (видео)

В седьмой альбом The Prodigy войдут 10 композиций.

Британская группа The Prodigy анонсировала выход седьмого студийного альбома под названием No Tourists. Релиз пластинки, в которую войдут 10 композиций, состоится 2 ноября.

В преддверии выхода альбома The Prodigy представили клип на новый сингл Need Some1. Режиссером видео выступил Пако Ратерта. Напомним, в 2017 году The Prodigy выступили в Киеве.

