The Prodigy в преддверии выхода нового альбома выпустили клип (видео)
15:13, 20 июля 2018Мир
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В седьмой альбом The Prodigy войдут 10 композиций.
The Prodigy выпустили новый клип / Кадр из видео
Британская группа The Prodigy анонсировала выход седьмого студийного альбома под названием No Tourists. Релиз пластинки, в которую войдут 10 композиций, состоится 2 ноября.
В преддверии выхода альбома The Prodigy представили клип на новый сингл Need Some1. Режиссером видео выступил Пако Ратерта. Напомним, в 2017 году The Prodigy выступили в Киеве.
Как сообщал УНИАН, ранее самый популярный на YouTube клип Despacito восстановили после хакерской атаки.
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