Год без Честера Беннингтона: самые популярные хиты группы Linkin Park

Ровно год назад ушел из жизни фронтмен американского рок-группы Linkin Park, Честер Беннингтон. К годовщине смерти певца УНИАН собрал пятерку самых известных хитов группы.

1. Numb (2003, альбом Meteora)

Эта песня знакома даже тем, кто не является поклонником творчества группы. В 2003 году песня в течение шести недель возглавляла Billboard Alternative Songs, еще шесть недель она возглавляла чарт в 2004 году. Это сделало ее единственной песней в истории, которая занимала первую строчку чарта два года подряд. В 2004 группа вместе с американским рэпером и продюсером Jay-Z выпустили ремикс этой песни "Numb/Encore". В 2006 году мэшап пулучил премию "Грэмми" в номинации "Лучшее рэп-/песенное совместное исполнение".

2. In The End (2001, альбом Hybrid Theory)

Песня появилась как четвертый сингл из дебютного альбома группы "Hybrid Theory". Трек попал в топ-100 лучших песен "Z100" 2001 года. Песня также заняла 121 место в "The 500 Greatest Songs Since You Were Born" по версии Blender. А в списке рок-песен и альтернативных песен десятилетия, которые звучат чаще всего, чарта Billboard песня заняла 2 место.

3. Crawling (2001, альбом Hybrid Theory)

Пятая песня из дебютного альбома группы увидела свет 1 марта 2001 года. В 2002-м на 44-й церемонии "Грэмми" песня была отмечена наградой "Лучшее исполнение в стиле хард-рок".

4. Faint (2003, альбом Meteora)

Еще одна песня из альбома "Meteora". На нее также был выпущен мэшап совместно с Jay-Z "Jigga What/Faint". Однако большую популярность обрел ремикс диджея Роба Боскемпа, который соединил эту песню с хитом американской певицы Бритни Спирс "Toxic".

5. Talking to Myself (2017, альбом One More Light)

Одна из последних песен Linkin Park, которая вошла в седьмой студийный альбом группы "One More Light". Интересным является тот факт, что клип на эту песню вышел в день смерти Честера Беннингтона, 20 июля 2017 года, из-за чего уже за первые сутки собрал более 8 миллионов просмотров на Youtube.

Как сообщал УНИАН, 41-летнего Беннингтона нашли мертвым в частной резиденции в Пало-Вердес в Лос-Анджелесе около 9 утра 20 июля 2017 года.

Честер покончил с собой 20 июля, в день рождения своего близкого друга, фронтмена группы Soundgarden Криса Корнелла, который также совершил самоубийство двумя месяцами ранее, 18 мая.