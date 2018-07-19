Burberry уничтожила нераспроданную продукцию класса люкс на $36 миллионов

В компании оправдывают свои действия защитой имени и недопущением попадания собственных вещей на черные рынки по низким ценам.

Британская компания-производитель одежды, аксессуаров и парфюмерии класса люкс Burberry за прошедший год уничтожила нераспроданную продукцию на сумму более $36 млн.

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Такой шаг предпринят для того, чтобы товары не попали на черные рынки, пишет газета The Times.

Как уточняет издание, стоимость уничтоженной продукции равняется стоимости более 20 тыс. знаменитых курток марки. Стоимость отходов компании увеличилась за два года на 50%, за последние пять лет компания уничтожила продукции более чем на $117 млн.

Акционеры компании недовольны происходящим, отмечает The Times. Однако в Burberry говорят, что таким образом бренд защищает свое имя и интеллектуальную собственность и не допускает попадания собственных вещей на черные рынки по низким ценам.