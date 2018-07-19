На конкурсе "Мисс Вселенная" Британию впервые в истории представит чернокожая девушка (фото)

Теперь 25-летняя уроженка заморской британской территории Ангильи примет участие в 67-м международном конкурсе "Мисс Вселенная-2018".

Победительницей британского конкурса "Мисс Вселенная" впервые стала чернокожая девушка. В этом году она представит страну в международном финале конкурса.

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25-летняя Ди-Энн Кентиш-Роджерс - в прошлом легкоатлетка, а с недавних пор дипломированный адвокат, говорит, что ажиотаж вокруг победы чернокожей участницы в британском конкурсе красоты ее слегка шокировал, передает Би-би-си.

"Я готовилась к этому конкурсу как обычная девушка, - говорит она. - Но теперь вдруг осознала, что я его, оказывается, не просто выиграла, я стала его чернокожей победительницей".

Теперь 25-летняя уроженка заморской британской территории Ангильи примет участие в 67-м международном конкурсе "Мисс Вселенная", который должен пройти в этом году.

Некоторые интересовались, не собирается ли она перед финалом поменять прическу, чтобы избавиться от вызывающих противоречивые коннотации дредов, но Ди-Энн категорически отказалась.

I am so incredibly lucky to have an influx of support from all across the globe right now. I am so grateful and blessed! Thank you everyone for believing in me!!! ✨#MissUniverseGreatBritainpic.twitter.com/vQmbZh9b9V — Dee-Ann Kentish-Rogers (@AsToldBy_Dee) 17 липня 2018 р.

По словам Ди-Энн, после победы в отборочном туре она получила несколько писем, заставивших ее переосмыслить свой успех. "Матери, радовавшиеся за меня, словно за своих дочерей. Люди, говорившие, что для них моя победа - это и их победа тоже... Я все сильнее и сильнее чувствовала, что если когда-то мне доведется надеть корону победительницы конкурса, это будет не только моя корона, и даже не корона чернокожих женщин, это будет корона всей Великобритании", - говорит Ди-Энн.

Победа на конкурсе красоты не всегда была заветной мечтой Ди-Энн. Раньше она мечтала выступить в олимпийской сборной Великобритании по семиборью. Дважды Ди-Энн выступала в соревнованиях Стран содружества наций, но затем травма колена положила конец ее спортивной карьере.

"Шумиха вокруг моего успеха - лучшее свидетельство его важности, - считает Ди-Энн. - Если я своим примером вдохновлю юную чернокожую девушку, азиатскую девушку, девушку любой другой этнической группы в Великобритании, я могу считать, что сделала свое дело!", - подытожила она.