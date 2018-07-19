У известного российского барда обнаружили страшную болезнь - Кобзон

Больше десяти лет победить рак пытается российский и советский певец Иосиф Кобзон. Музыкант признался, что со страшным диагнозом столкнулись и его звездные друзья, среди которых оказался и Александр Розенбаум. Новость о болезни певца стала неожиданностью для всех.

Новость об онкологической болезни Александра Розенбаума озвучил Иосиф Кобзон в эфире программы "Пусть говорят".

О здоровье 66-летнего музыканта давно ходили противоречивые сведения, но все они были связаны с проблемами с сердцем, передает "СтарХит".

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А вот о том, что Розенбаум борется с онкологией стало известно впервые. "Я рекомендовал многим клинику на Каширке, где регулярно прохожу обследование. Буйнова, Розенбаума лечили там же...", - рассказал Кобзон.

К признаниям Иосифа Кобзона многие отнеслись неоднозначно, ведь артисты чаще предпочитают не афишировать свои диагнозы.

Как сообщал УНИАН, 18 июня российский певец Иосиф Кобзон оказался в онкоцентре, ему предстоит новый курс лечения.