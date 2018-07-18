Известную модель нашли мертвой

Аннабель Нейлсон было 49 лет.

В лондонском городе Челси нашли мертвой знаменитую модель Аннабель Нейлсон. Она ушла из жизни на 49-м году.

По предварительным выводам полиции, женщина умерла в собственном доме естественной смертью, передает Daily Mail.

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Стоит отметить, что Аннабель была очень близка с дизайнером Александром Маккуином вплоть до его самоубийства в 2010 году.

Нейлсон - бывшая супруга единственного наследника барона Джейкоба Ротшильда финансиста Ната Ротшильда. Также она была подругой Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл.

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