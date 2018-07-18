Известную модель нашли мертвой
13:49, 18 июля 2018Мир
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Аннабель Нейлсон было 49 лет.
Нейлсон нашли мертвой / фото instagram.com/annabelleneilson1
В лондонском городе Челси нашли мертвой знаменитую модель Аннабель Нейлсон. Она ушла из жизни на 49-м году.
По предварительным выводам полиции, женщина умерла в собственном доме естественной смертью, передает Daily Mail.
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Стоит отметить, что Аннабель была очень близка с дизайнером Александром Маккуином вплоть до его самоубийства в 2010 году.
Нейлсон - бывшая супруга единственного наследника барона Джейкоба Ротшильда финансиста Ната Ротшильда. Также она была подругой Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл.
Как сообщал УНИАН, на 102-м году жизни умерла первая жена певца Фрэнка Синатры Нэнси.
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