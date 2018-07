Американские рокеры Imagine Dragons покорили слушателей новым хитом

За первые сутки композиция набрала более полутора миллиона просмотров.

Американская инди-рок группа Imagine Dragons презентовала новую композицию "Natural", которая сразу покорила слушателей.

Музыканты презентовали песню на своем официальном Youtube-канале. За первые сутки композиция набрала более полутора миллиона просмотров.

Песня стала уже третьей премьерой американцев в этом году. Ранее группа выпустила песни "Next To Me" и "Dragons Born To Be Yours".

Как сообщал УНИАН, 31 августа 2018 года Imagine Dragons даст сольный концерт в Киеве на НСК "Олимпийский". Выступление пройдет в рамках грандиозного тура в поддержку пластинки Evolve.