Американские рокеры Imagine Dragons покорили слушателей новым хитом
11:21, 18 июля 2018Мир
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За первые сутки композиция набрала более полутора миллиона просмотров.
Imagine Dragons / REUTERS
Американская инди-рок группа Imagine Dragons презентовала новую композицию "Natural", которая сразу покорила слушателей.
Музыканты презентовали песню на своем официальном Youtube-канале. За первые сутки композиция набрала более полутора миллиона просмотров.
Песня стала уже третьей премьерой американцев в этом году. Ранее группа выпустила песни "Next To Me" и "Dragons Born To Be Yours".
Как сообщал УНИАН, 31 августа 2018 года Imagine Dragons даст сольный концерт в Киеве на НСК "Олимпийский". Выступление пройдет в рамках грандиозного тура в поддержку пластинки Evolve.
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